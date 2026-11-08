Ligue 1 : Patrick Videira réagit aux bruits autour de son avenir

Battu lors de trois de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, Le Mans est attendu au rebond ce dimanche face à Monaco (17h15). Ces derniers jours, des rumeurs sur la situation de Patrick Videira ont émergé sur les réseaux sociaux, au point de voir de nombreux supporters partager le hashtag #TouchePasAPatrick. Selon nos informations, le coach manceau n’est pourtant pas en danger à l’heure actuelle.

La suite après cette publicité

«Cela fait partie du jeu, il faut pouvoir l’accepter, a indiqué le coach manceau en conférence de presse ce samedi. Je le dis souvent : l’adversité me rend plus fort, et j’ai reçu énormément de messages d’encouragement qui m’ont touché. Cela me donne encore plus de force pour pouvoir inverser la situation, et j’en ai la certitude qu’on va réussir. (…) En fait, j’essaie de rester focus sur mon travail, de chercher les solutions avec mon staff, de continuer de progresser ces garçons et ce club. (…) C’est important pour nous de se remettre en question, l’année dernière au début du championnat, c’était aussi compliqué, il faut se poser les bonnes questions, communiquer, et chercher les meilleures solutions.» De son côté, Antoine Rabillard s’est dit surpris de l’ampleur prise par ces échos : «on n’a aucune envie de changer de coach, on est persuadés que c’est l’homme de la situation. (…) Dans le foot en général, les gens ont souvent la mémoire courte», a résumé l’ancien Marseillais.