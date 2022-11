Angleterre : Reece James forfait pour la Coupe du monde au Qatar

Mauvaise nouvelle pour la sélection anglaise. Alors que le doute planait sur sa possible absence, le latéral droit de Chelsea Reece James (22 ans) a annoncé via un communiqué sur les réseaux sociaux qu'il ne sera pas apte pour la Coupe du monde au Qatar, prévue du 20 novembre au 18 décembre. Sorti sur blessure face à l'AC Milan en Ligue des champions en raison d'un pépin physique au genou à la mi-octobre, l'international aux 15 sélections devra donc attendre 2026 pour espérer disputer son premier Mondial sous le maillot des Three Lions.

«Dévasté. Dès que je me suis blessé au genou, j'ai su que le timing pour jouer la Coupe du monde serait juste, mais j'ai toujours pensé que c'était possible. J'ai travaillé plus dur que je n'aurais jamais pensé pour pouvoir me donner les meilleures chances d'y aller… J'apprécie qu'il y ait eu un risque des deux côtés, mais c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Bonne chance aux gars. Je reviendrai très vite», peut-on lire dans le communiqué du Blue.