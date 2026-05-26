Le message touchant d’Ayyoub Bouaddi pour la France et le Maroc

C’est officiel. Quelques jours après avoir annoncé son choix de représenter le Maroc sur la scène internationale, Ayyoub Bouaddi a été appelé par les Lions de l’Atlas pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Un superbe accomplissement pour le milieu du LOSC qui va participer à une compétition qui fait rêver tous les joueurs. Pour l’occasion, le joueur de 18 ans a livré un message poignant sur ses réseaux sociaux. Après avoir fait part de sa grande fierté à l’idée de jouer la Coupe du Monde avec le Maroc, Bouaddi a avoué qu’il avait une pensée pour la France :

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«Fier de pouvoir représenter le Maroc dans la plus grande des compétitions. Un rêve qui se réalise, mais surtout le début d’une nouvelle étape, avec encore plus de travail, d’exigence et de responsabilités. Je suis conscient du privilège que j’ai de défendre ces couleurs et je donnerai tout pour représenter au mieux mon pays. Une pensée également pour la France. Mon choix n’enlève en rien la fierté et la reconnaissance d’avoir pu porter ce maillot en jeunes. Je suis et resterai toujours fier de ma double culture, de mon parcours et de mes racines. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À nous d’écrire la suite.»