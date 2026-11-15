France - Turquie : les compositions officielles

Ce dimanche, on dispute la sixième journée de la Ligue des Nations 2026/2027 avec un duel entre la France et la Turquie. À domicile, les Tricolores s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Saël Kumbedi, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté et Andy Diouf. Le milieu de terrain est assuré par Rayan Cherki et Adrien Rabiot avec Lucas Da Cunha. Devant, Kylian Mbappé est soutenu par Michael Olise et Bradley Barcola.

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De leur côté, les Turcs s’organisent dans un 3-5-2 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Emirhan Topçu en défense. Can Uzun, İsmail Yüksek et Hakan Çalhanoğlu composent l’entrejeu avec Zeki Çelik et Eren Elmali comme pistons. Devant, Denis Gül est en attaque avec Arda Güler à ses côtés.

Les compositions

France : Maignan - Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf - Cherki, Da Cunha, Rabiot - Olise, Mbappé, Barcola

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Turquie : Özer - Demiral, Bardakci, Topçu - Çelik, Yüksek, Çalhanoglu, Uzun, Elmali - Güler, Gül