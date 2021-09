Discipline : un match de suspension pour Emerson, six pour Pickeu et 60 000 € d'amende pour l'OM

Comme chaque mercredi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) se réunissait pour étudier les différents cas des derniers matches de Ligue 1 et Ligue 2, et les sanctions viennent de tomber. Expulsé contre le FC Lorient samedi soir (1-1), le latéral droit Emerson manquera un match, alors que le club présidé par Jean-Michel Aulas souhaitait annuler son carton. Le joueur du RC Strasbourg Alsace Adrien Thomasson, qui a aussi vu rouge lors du match face au LOSC (1-2), ratera lui deux rencontres avec le club alsacien. En ce qui concerne le Troyen Jimmy Giraudon, qui a été expulsé suite à deux avertissements contre Angers (1-1), il sera absent lors du prochain match l'ESTAC.

En Ligue 2, Olivier Pickeu le président du Stade Malherbe, qui était allé jusqu'à s'expliquer avec l'arbitre sur le terrain après une défaite de Caen contre Dijon, obligeant ses joueurs et le staff technique de le calmer, a écopé 6 matches de suspension, dont 2 avec sursis, et de toutes fonctions officielles. Enfin, il est à noter que l'OM a reçu de 60 000 € d'amende pour usage d'engins pyrotechniques en plus de la fermeture avec sursis de la tribune accueillant les secteurs des Dodgers et des MTP.

Les sanctions du mercredi 29 septembre 2021 :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension

Adrien THOMASSON (RC Strasbourg Alsace)

Un match de suspension

EMERSON (Olympique Lyonnais)

Jimmy GIRAUDON (ESTAC Troyes)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 5 octobre 2021 à 0h00.

Fabien CENTONZE (FC Metz)

Sofiane DIOP (AS Monaco)

Alexander DJIKU (RC Strasbourg Alsace)

Fabien LEMOINE (FC Lorient)

Ronaël PIERRE-GABRIEL (Stade Brestois 29)

Aurélien TCHOUAMENI (AS Monaco)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension

Abdoul-Kader BAMBA (Amiens SC)

Djibril DIANESSY (Pau FC)

Thomas VANNOYE (USL Dunkerque)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Antoine BATISSE (Pau FC)

Un match de suspension

Toluwalase AROKODARE (Amiens SC)

Alioune BA (USL Dunkerque)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 5 octobre 2021 à 0h00.

Ismaël DIALLO (AC Ajaccio)

Ousmane KANTE (Paris FC)

Frantzdy PIERROT (EA Guingamp)

Stijn SPIERINGS (Toulouse FC)

9ème journée de Ligue 2 BKT : Ajaccio FC – Chamois Niortais FC du 21 septembre 2021 Comportement d'après-match de M. Johan CAVALLI, directeur sportif de l'AC Ajaccio Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 5 octobre 2021 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.

9ème journée de Ligue 2 BKT : SM Caen – Dijon FCO du 21 septembre 2021 Comportement de M. Olivier PICKEU, Président du SM Caen Six matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 5 octobre 2021 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.