Real Madrid : la folle statistique de Courtois et Rüdiger avec Manchester City

Encore un Manchester City-Real Madrid en Ligue des Champions. Après l’affrontement entre les deux équipes lors de la phase régulière, les deux mastodontes vont croiser le fer en 8es de finale de C1 dans les prochaines semaines. Deux rencontres séduisantes sur le papier, mais qui agacent par leur fréquence très régulière ces dernières. Depuis la cuvée 2012-2013, Skyblues et Merengues se sont affrontés à 15 reprises en C1.

Après ce tirage au sort contrasté, Marca a révélé une statistique assez folle. Passés par Chelsea, Antonio Rüdiger et Thibaut Courtois vont plus affronter City depuis qu’ils sont arrivés à Madrid que lors de leur passage chez les Blues. Une réalité qui illustre bien à quel point le City-Real est devenu un incontournable en C1.