Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

Real Madrid : la folle statistique de Courtois et Rüdiger avec Manchester City

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Thibaut Courtois avec le Real. @Maxppp

Encore un Manchester City-Real Madrid en Ligue des Champions. Après l’affrontement entre les deux équipes lors de la phase régulière, les deux mastodontes vont croiser le fer en 8es de finale de C1 dans les prochaines semaines. Deux rencontres séduisantes sur le papier, mais qui agacent par leur fréquence très régulière ces dernières. Depuis la cuvée 2012-2013, Skyblues et Merengues se sont affrontés à 15 reprises en C1.

La suite après cette publicité

Après ce tirage au sort contrasté, Marca a révélé une statistique assez folle. Passés par Chelsea, Antonio Rüdiger et Thibaut Courtois vont plus affronter City depuis qu’ils sont arrivés à Madrid que lors de leur passage chez les Blues. Une réalité qui illustre bien à quel point le City-Real est devenu un incontournable en C1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Man City
Thibaut Courtois
Antonio Rüdiger

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Man City Logo Manchester City FC
Thibaut Courtois Thibaut Courtois
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier