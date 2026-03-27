Équipe de France : Ekitike a envoyé un sacré message à Doué et Barcola

Les places vont coûter cher cet été, et Ekitike a préféré investir tôt pour ne pas voir les prix flamber. Titulaire surprise hier soir lors du choc entre l’équipe de France et le Brésil (2-1), l’attaquant de Liverpool a livré une prestation particulièrement prometteuse, marquée par son deuxième but en sélection, quatre mois après celui inscrit face à l’Ukraine (4-0). Ce matin, la presse hexagonale est unanime au sujet de l’ancien Parisien.

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Crédité d’un 6,5 sur notre site, il a également eu les honneurs du journal L’Équipe ou du Parisien. Le quotidien sportif écrit : «beaucoup de travail d’abord sur son côté gauche, avant de pouvoir exploiter les espaces en passant dans l’axe un peu avant la mi-temps. Son premier ballon offensif dans cette position a fait mouche (65e). Son entente avec ses coéquipiers offensifs est très prometteuse. Remplacé par Doué (66e) ». On se gardera d’écrire des choses définitives sur des situations encore provisoires, mais sa prestation pourrait desservir ce même Désiré Doué, moins fringant en ce moment.

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Ekitike s’affirme comme une option crédible pour la quatrième place devant

Ce qu’on peut affirmer sans hésiter depuis plusieurs mois en revanche, c’est que l’équipe de France s’organisera au Mondial autour d’un trio Mbappé - Dembélé - Olise, complété par un quatrième homme dont l’identité reste encore à définir (reste à savoir aussi dans quelle forme et sous quelle animation). S’il n’avait pas été forfait lors de ce rassemblement, Barcola aurait sans doute pu compléter le quatuor face au Brésil vu sa forme en club. Mais l’attaquant parisien n’a pas encore les références en sélection qui lui permettent de s’imposer comme le titulaire à gauche. Pas plus que Désiré Doué.

Les deux Parisiens devraient être en balance avec Ekitike dans l’équation, qui a l’avantage d’apporter peut-être plus de variété, avec un style différent des trois autres. L’attaquant de Liverpool a montré qu’il avait la faculté de jouer dans le couloir, sans forcément répondre au cahier des charges de l’ailier classique, déséquilibrant et dribbleur. Mais il présente d’autres atouts : sa capacité à combiner, à dézoner, mais aussi à conclure comme il l’a rappelé sur son lob délicieux après un relais avec Olise. Des qualités que ne découvre pas son sélectionneur Didier Deschamps, mais qui pourraient le conforter dans l’idée qu’Ekitike a les épaules pour prétendre à une place de titulaire dans cette équipe. Barcola et Doué sont prévenus.