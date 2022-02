Leeds : le bel hommage des joueurs à Marcelo Bielsa

Officiellement limogé ce dimanche après la nouvelle claque reçue face à Tottenham (0-4), le désormais ancien entraîneur de Leeds Marcelo Bielsa a fait l'objet d'une belle vague de soutien. Ainsi, plusieurs membres de l’effectif de l'actuel seizième de Premier League ont rendu hommage à l’Argentin sur les réseaux sociaux. Kalvin Phillips a notamment salué le travail du technicien passé par l'OM. «Merci Marcelo pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez vu en moi ce que je ne voyais même pas en moi. Vous m’avez aidé à grandir en tant que joueur, mais surtout en tant que personne. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre prochain chapitre. Merci Marcelo. Allez Leeds».

Dans la même veine, Diego Llorente a déclaré sur Twitter : «les résultats n’ont pas reflété le travail et l’apprentissage que vous nous avez transmis. Ce fut un honneur et un privilège de grandir à vos côtés, monsieur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l’équipe et pour moi. Je vous souhaite bonne chance pour l’avenir». Bel hommage également rendu par Liam Cooper : «vous avez uni un club, une ville et une équipe qui n’allaient nulle part. Je serai éternellement reconnaissant pour tout ce que vous et votre staff avez fait pour moi et ma famille. Une légende du club de notre équipe. Merci Marcelo». L'intéressé devrait, à coup sûr, apprécier.