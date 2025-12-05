Ligue 1
Le groupe de l’OM avec 1 forfait face à Lille
Ce soir à 21 heures, l’Olympique de Marseille se déplace au stade Pierre Mauroy pour affronter le LOSC pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Roberto De Zerbi a fait appel à un groupe de 21 joueurs.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 11:00
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #LOSCOMVoir sur X
Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à Lille 💪
Parmi eux, on retrouve Géronimo Rulli, Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Mason Greenwood. Daryl Bakola fait, lui, son retour dans le groupe. En revanche, comme attendu, Pierre-Emile Højbjerg est absent. Idem pour Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré et Facundo Medina (blessés) ainsi qu’Ulisses Garcia, Neal Maupay et Pol Lirola (choix du coach)
