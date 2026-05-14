Premier League : Cherki et Kroupi nommés pour le titre de meilleur jeune

Ce jeudi, la Premier League dévoile les nommés pour les titres de meilleur joueur, meilleur jeune, et meilleur entraîneur du championnat anglais. Et pour le titre de meilleur jeune, on retrouve ainsi deux Français. Absent remarqué dans le titre de meilleur joueur de PL malgré sa 2e place au classement des meilleurs passeurs du championnat, Rayan Cherki figure bien dans la liste pour le titre de meilleur jeune.

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L’ancien attaquant de l’OL fait partie des deux Français présents. Il accompagne ainsi Eli Junior Kroupi, auteur d’une première saison XXL avec Bournemouth avec notamment 12 buts en championnat. Pisté par le PSG, Mateus Fernandes est aussi présent tout comme Kobbie Mainoo ou encore Nico O’Reilly et Michael Kayode.