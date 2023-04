Vidéo : Twitter se prosterne devant le nouveau record de Mbappé

Le PSG s’est imposé 3 buts à 1 face à Lens, au Parc des Princes. Les Parisiens ont été secoués en seconde période alors qu’ils étaient en supériorité numérique suite à l’expulsion d’Abdul Samed, mais ont réussi à reprendre 9 points d’avance sur leur dauphin et filent sans doute vers le titre. Mbappé a marqué son 139ème but avec le PSG en Ligue 1 et devient le meilleur buteur de l’histoire du club dans l’élite, ce qui rend fier tous les Twittos !

