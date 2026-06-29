Brésil : Ancelotti explique pourquoi Neymar n’a pas joué contre le Japon

Ce fut extrêmement tendu, mais le Brésil sera bien au rendez-vous en huitièmes de cette Coupe du Monde 2026. La Canarinha a battu le Japon (2-1), évitant de justesse la catastrophe. Et après le match, Carlo Ancelotti a surtout été interrogé sur… Neymar, qui n’a pas joué la moindre minute ce soir.

La suite après cette publicité

L’ancien entraîneur du Real Madrid a expliqué qu’il avait pourtant prévu de le faire entrer en jeu. « On attendait la prolongation. Avant, si on ne pouvait pas égaliser, je voulais le faire entrer, à la 60e, on en avait parlé, mais on avait le contrôle, donc je voulais qu’on continue comme ça », a indiqué le tacticien italien. Neymar devra donc attendre les huitièmes !