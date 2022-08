Liga : Villarreal ne fait qu'une bouchée du Real Valladolid

Après un match nul entre Osasuna et le Séville FC et une courte victoire du Celta face à l'Espanyol, on assistait enfin au premier gros score de cette Liga édition 2022/2023. En effet, Villarreal n'a fait qu'une bouchée du Real Valladolid (3-0), promu dans l'élite après une saison passée en deuxième division.

Tout se jouait en seconde période : le milieu de terrain sénégalais Nicolas Jackson débloquait d'abord la marque au retour des vestiaires (49e) avant que l'attaquant espagnol Alex Baena ne s'offre un doublé en fin de rencontre (81e, 89e) pour sceller la première victoire de la saison du sous-marin jaune en championnat.