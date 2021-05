La résurrection de Sergi Darder et l'Espanyol

La délivrance. En obtenant le nul ce samedi sur la pelouse de Saragosse (0-0, 38e journée), l'Espanyol a pris le point qui lui manquait pour valider officiellement son retour en Liga à quatre journée de la fin de son championnat. Les Pericos sont sûrs de terminer à l'une des deux premières places de la Liga 1|2|3 et donc de retrouver l'élite la saison prochaine. Un soulagement pour tout un club, relégué l'an passé, et certains joueurs, parmi lesquels un certain Sergi Darder (27 ans).

La suite après cette publicité

L'ancien Lyonnais, arrivé à l'été 2017, avait toujours la descente en travers de la gorge. «Tous ceux qui sont descendus étaient touchés et le coach, en quatre entraînements et quatre conférences, a changé la mentalité. Personnellement, il m’a beaucoup aidé, comme il l’a fait pour toute l’équipe. Sportivement parlant, il a vu que l’équipe avait le niveau mais n’était pas capable de le démontrer, il a su tirer le meilleur des joueurs», a-t-il raconté ce mardi en conférence de presse, relayé par TV3.

Une véritable revanche

Le milieu de terrain, lui-même, s'est retrouvé cette saison. Avec 6 réalisations et 3 passes décisives en 37 matches, le natif d'Arta a été l'un des leaders de son équipe, avec Raul De Tomas, Adrian Embarba ou Diego Lopez. «Cette année, je me suis à nouveau senti footballeur, j’ai pris du plaisir, j’ai eu l’aide du coach et je suis redevenu le footballeur que j’étais par le passé. Depuis la montée, je me sens libéré. Monter était une obligation et maintenant, il faut en profiter», a-t-il lâché.

Il souhaite désormais aller chercher le titre de champion avant de confirmer son retour en force en Liga la saison prochaine. «Il est encore tôt pour parler de ce qui va se passer en Liga, mais nous devons être ambitieux et aspirer à gagner chaque match. L’équipe n’est pas pire que bien des équipes de Liga, mais nous devons le démontrer, ce que nous n’avons pas su faire la saison passée», a-t-il conclu. Comme un air de revanche.