Real Madrid : ciblé par la Juventus, l’avenir de Brahim Diaz est incertain

Alors que le Real Madrid s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec plusieurs changements majeurs attendus, dont le retour très commenté de José Mourinho sur le banc, certains dossiers commencent déjà à agiter l’été madrilène. Parmi eux, celui de Brahim Díaz attire particulièrement l’attention, dans un contexte où le club veut clarifier la situation de plusieurs joueurs en vue de la saison prochaine.

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Selon les informations de Sky Sport, la Juventus pousserait fortement pour recruter l’international marocain, séduite par son profil offensif et sa polyvalence. Mais le joueur ne se précipite pas : il souhaiterait d’abord connaître les intentions de Mourinho à son égard avant de trancher sur son avenir. Une prudence qui s’explique aussi par le contexte plus large des discussions entre le Real Madrid et la Vieille Dame, où plusieurs scénarios d’échanges ont déjà été évoqués ces dernières semaines, notamment autour de jeunes talents suivis par les deux clubs. Affaire à suivre…