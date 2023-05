La folle annonce de Jérôme Rothen sur la fin de saison de Messi

La suite après cette publicité

Leo Messi ne sera pas à l’entraînement durant les 15 prochains jours. Il va manquer les rencontres face à Troyes et Ajaccio après avoir été suspendu par son club qui l’a sanctionné pour s’être absenté de l’entraînement lundi alors qu’il n’avait pas reçu l’autorisation de sa direction. Jérôme Rothen estime lui que l’Argentin ne jouera carrément plus de la saison. On ne devrait plus le revoir sous le maillot du club de la capitale, malgré les trois matchs restants après sa suspension. Le consultant affirme même dans son émission sur les ondes de RMC que le PSG voudrait licencier la Pulga.

«On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que Leo Messi passe 15 jours en dehors du club et qu’il revienne la bouche en cœur pour jouer. Il a tellement contrarié le club par rapport à ce voyage (…) qu’ils ont pris ça comme un coup de massue. (…) C’est le souhait du Paris Saint-Germain. À 99%, on ne reverra plus Leo Messi au PSG» révèle l’ancien milieu de terrain, confirmant au passage qu’il n’était de toute manière pas question de le prolonger. «Déjà, ils ne voulaient pas le renouveler. Sans cette affaire, Messi n’aurait pas été gardé.»

