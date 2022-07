Amical : l'OL humilié contre Willem II, formation de deuxième division

La suite après cette publicité

La préparation de l'Olympique Lyonnais n'est pas optimale. Après des débuts en demi-teinte contre Anderlecht et le Dynamo Kiev, le club rhodanien continuait sa préparation de présaison aux Pays-Bas et devait assurer d'entrée face à Willem II, formation de deuxième division néerlandaise. Et si les titulaires devraient être présents contre le Feyenoord, dimanche (16h45), Peter Bosz a décidé de laisser sa place aux jeunes, mais aussi à d'autres éléments comme Boateng, Kadewere, Faivre, Da Silva, ou encore Aouar, annoncé sur le départ.

Et à l'image de ce que l'on pouvait voir contre Anderlecht, l'OL a fait preuve d'imprécision technique dès le début de la rencontre. Dans les premiers moments d'observation, les Lyonnais ne parvenaient pas à exister et subissait une première occasion repoussée par Pollersbeck (11e). Et à la suite d'un marquage laxiste sur un corner, Heerkens prenait le meilleur sur le jeune Lomami et pouvait placer une bonne tête pour ouvrir le score (1-0, 21e). Avant une énorme bourde de Pollersbeck sur son dégagement, contré par Hornkamp pour le deuxième but (2-0, 25e).

Après-midi désastreuse pour Pollersbeck

S'il reste difficile de tirer des enseignements avec une formation remaniée, l'OL et ses remplaçants sont pourtant capables de faire beaucoup mieux contre une formation évoluant en D2 batave. Mais au-delà d'une imprécision technique surement due à un manque de préparation, la concentration des expérimentés Rhodaniens inquiétait. Bien servi par Svensson, Hornkamp profitait d'un Da Silva complètement à côté de la plaque pour s'offrir un doublé (3-0, 32e).

En seconde période, rien ne s'arrangeait et les compères Pollersbeck, Da Silva et Boateng étaient entièrement dépassés par les événements. Bokila, tout juste entré en jeu pour le club de Tilbourg, profitait de la passivité lyonnaise pour enfoncer le clou (4-0, 48e). Avant une nouvelle erreur d'Aouar et une perte de balle du défenseur central allemand... qui offraient le cinquième but à Doodeman (60e). Une véritable correction avant les deux derniers matches de préparation contre Feyenoord, puis l'Inter Milan (30 juillet), avant de démarrer la saison contre Ajaccio, le 5 août.