Kevin Gameiro se sent très bien à Strasbourg

De retour au RC Strasbourg Alsace cet été après avoir quitté le club en 2008, Kevin Gameiro ne s'attendait pas forcément à avoir la possibilité de se battre pour une qualification en Ligue des Champions. L'ancien joueur du PSG est un maillon important de la réussite du groupe de Julien Stéphan, inscrivant 9 buts et délivrant 4 passes décisives. Le principal intéressé le reconnaît, il vit une bonne saison, bien mieux que la précédente, comme il le révélait au quotidien espagnol AS : «cette année, comme je suis bien physiquement et que j'ai trouvé beaucoup de confiance dans le club, je me sens très à l'aise et très confiant. Pour moi, la confiance est la clé. J'ai besoin de temps pour être bien et c'est quelque chose que Strasbourg m'a donné.»

Heureux en Alsace, l'ancien attaquant de Lorient et de l'Atlético de Madrid l'était beaucoup moins lors de sa dernière saison à Valence, durant laquelle il n'a pas été épargné par les pépins physiques :« l'année dernière, j'ai eu deux ou trois blessures qui m'ont empêché de jouer des matchs consécutifs et je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Cela m'a beaucoup affecté. Mais bon, ce sont des choses que tu ne peux pas contrôler. De plus, il y avait d'autres joueurs et les entraîneurs décident, il faut l'accepter. J'essaie de ne pas trop penser à l'année dernière, car c'était la pire année de ma carrière. » Se qualifier en Ligue des Champions avec son club formateur pourrait avoir l'effet inverse.