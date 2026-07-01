La presse allemande annonce la venue de Jürgen Klopp à la place de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection

L’élimination est à la hauteur de la déception de tout un pays. Incapable de battre le Paraguay en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, l’Allemagne a déjà quitté les États unis, battus aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). Il n’y aura pas de 5e étoile. Pire encore, c’est la 3e fois de suite après 2018 et 2022 (phase de poules) que le vainqueur de 2014 doit dire adieu à la compétition prématurément. Cela fait tâche pour une nation très longtemps au sommet du football mondial.

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Le responsable principal est tout trouvé en la personne de Julian Nagelsmann. Incapable de fédérer autour de lui, ni de trouver des solutions tactiques au sein d’un groupe déséquilibré et curieusement façonné, le sélectionneur allemand est accusé de tous les maux. En poste depuis 2023 pour préparer l’Euro en grande partie à domicile, il aura mené la Mannschaft jusqu’en quarts de finale, éliminés sur le fil par l’Espagne, futur vainqueur de l’épreuve.

Klopp est disposé à prendre la sélection

Il va faire les frais de cette nouvelle déconvenue. D’après les informations de Bild, l’ancien entraîneur du RB Leipzig ou encore du Bayern Munich va être démis de ses fonctions par la DFB. S’il possédait encore quelques soutiens ces derniers jours, à l’image de Rudi Völler, le manager général, Nagelsmann est maintenant lâché. Il faudra tout de même réussir à trouver un accord financier puisqu’il est encore sous contrat jusqu’en 2028. Il pourrait toucher jusqu’à 7 M€ d’indemnités.

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En parallèle, les dirigeants de la fédération travaillent déjà sur son successeur, qui pourrait bien être Jürgen Klopp. Consultant durant ce Mondial, l’Allemand s’est déjà dit prêt à reprendre du service après sa pause, consécutive à neuf années intenses du côté de Liverpool. Il est disposé à prendre les commandes si on fait appel à lui. Ralf Rangnick, actuel sélectionneur de l’Autriche, et Pep Guardiola, libre depuis son départ de Manchester City, sont d’autres pistes plus froides.