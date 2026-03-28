Italie : Federico Dimarco fait ses excuses à la Bosnie-Herzégovine

La célébration de Federico Dimarco, filmée dans une vidéo qui est ensuite devenue virale après l’annonce de la qualification de la Bosnie pour la finale d’accession à la Coupe du monde, a fait beaucoup de bruit. Une vidéo qui a fait grincer des dents chez l’adversaire de la Squadra Azzurra et qui donne l’image d’un joueur qui est sûr de passer face à une équipe qu’il juge inférieure. En conférence de presse ce samedi, le défenseur de l’Inter Milan rejette toute accusation de mépris envers ses futurs adversaires, la Bosnie-Herzégovine :

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«Je respecte tous les clubs et surtout toutes les équipes nationales. C’était une réaction instinctive, nous étions entre amis et nous regardions les tirs au but. J’ai aussi parlé à Dzeko, un ami, je l’ai félicité. Je le répète, je n’ai manqué de respect à personne, nous sommes tous des gens bien. Arrogants ? Il n’y a pas de quoi l’être, cela fait deux Coupes du monde que nous sommes absents et cela n’aurait aucun sens de l’être. Et cela m’a déçu, je pense que c’était un manque de respect de se faire réprimander à ce moment-là.» Une mise au point qui a le mérite d’avoir été faite.