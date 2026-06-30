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Officiel UEFA Europa Conference League

L’UEFA inflige une amende de 13 M€ à Strasbourg

Par Matthieu Margueritte
La joie des Strasbourgeois. @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour Strasbourg. L’UEFA vient d’annoncer sur son site officiel que le club alsacien a écopé d’une amende de 13 M€ (25 M€ en tout, mais 12 M€ avec sursis). Soit le montant qu’il a touché après sa campagne en Ligue Conférence la saison passée.

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L’instance dirigeante européenne reproche au RCSA le coût de son effectif, qui représente plus de 70% de ses revenus. Strasbourg va donc devoir vendre cet été pour rentrer dans les clous. Sinon, les 12 M€ en sursis tomberont l’an prochain.

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