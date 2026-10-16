AC Milan : Alphadjo Cissé explose avec un triplé et bat un record

L’AC Milan tient peut-être sa nouvelle pépite. Après une entrée en lice compliquée en Ligue Europa, marquée par une défaite contre Benfica (0-2), les Rossoneri ont parfaitement réagi jeudi soir en écrasant Salzbourg (4-0). Une rencontre marquée par la performance exceptionnelle d’Alphadjo Cissé, auteur d’un triplé à seulement 19 ans. Le jeune attaquant italien a trouvé le chemin des filets de la tête (15e), du pied gauche (32e), puis du droit (59e), réalisant une prestation qui lui permet d’entrer dans l’histoire. À 19 ans et 358 jours, il devient le plus jeune joueur italien à inscrire trois buts dans un même match de Coupe d’Europe. Un record détenu depuis seulement deux jours par Nicolo Tresoldi, auteur d’un triplé avec Bruges contre l’Inter Milan (4-3), après avoir longtemps appartenu à Alessandro Del Piero. Une soirée mémorable pour le jeune Milanais, désormais meilleur buteur de son équipe cette saison avec cinq réalisations en huit rencontres.

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Recruté pour huit millions d’euros à l’Hellas Vérone en février dernier, puis prêté six mois à Catanzaro, Alphadjo Cissé s’est rapidement imposé dans le onze de Ruben Amorim. Son entraîneur n’a d’ailleurs pas caché son admiration après la rencontre. « Ce soir, il a réalisé une performance extraordinaire. Il a un potentiel énorme », a déclaré le Portugais, tout en soulignant les progrès physiques que son joueur devait encore accomplir. De son côté, Cissé a préféré mettre en avant le collectif : « L’important était de gagner, et on l’a fait. » Utilisé en soutien de Francesco Camarda, le jeune Italien a démontré sa polyvalence offensive, lui qui a déjà évolué au poste d’avant-centre avec les sélections de jeunes de la Nazionale. Ses performances pourraient désormais attirer l’attention de la sélection italienne A, qui affrontera notamment la France en Ligue des Nations en novembre.