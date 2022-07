Liverpool : Salah était proche d'un improbable retour à Chelsea

Alors qu'il vient juste de prolonger avec Liverpool, Mohamed Salah aurait pu retourner à Chelsea, club dans lequel il a évolué entre 2014 et 2016, prochainement. Comme le révèle le média britannique The Sun, les prétentions salariales du récemment nommé « Meilleur joueur de la saison de Premier League » ont contraint ses dirigeants à une longue réflexion, et le Pharaon à prévenir son agent de la possibilité de retrouver le club londonien si un accord ne pouvait être trouvé.

Cependant, le contrat proposé par le Fenway Sports Group - plus de 460.000 euros par semaine - a fini de convaincre l'attaquant égyptien de prolonger avec le champion d'Europe 2019, faisant de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club.