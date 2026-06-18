Côté d’Ivoire : Yan Diomandé rend un hommage bouleversant à sa sœur disparue

Le crack du RB Leipzig, suivi par plusieurs grands clubs européens dont le PSG, s’impose déjà comme l’un des éléments offensifs majeurs de la Côte d’Ivoire dans ce Mondial. À seulement 19 ans, Yan Diomandé découvre la Coupe du Monde après une première saison pleine en Allemagne et une entrée réussie dans la compétition, conclue par une victoire face à l’Équateur (1-0). Mais derrière les performances sportives, l’ailier ivoirien a surtout livré une prise de parole rare et profondément personnelle, en publiant une lettre à cœur ouvert, dédiée à sa sœur disparue.

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Dans ce texte, Diomandé revient sur un drame intime survenu alors qu’il venait tout juste de lancer sa carrière professionnelle, et livre des mots d’une intensité brute : « tu étais la seule qui n’a jamais cessé d’y croire. (…) Aujourd’hui, je ne ressens rien. C’est comme si je n’étais même plus humain. Depuis que tu es morte, je suis juste vide. » Le jeune international ivoirien (11 sélections, 3 buts) explique également vouloir transformer chaque match en hommage permanent, porté par ce lien indéfectible : « tout ce que je fais sur un terrain de football, c’est pour toi. (…) C’est ma chance de montrer au monde entier ce que tu as vu en moi. À chaque fois que je marque un but, je vais faire en sorte que tout le monde connaisse ton nom. » Une prise de parole publique forte depuis la disparition de sa sœur, survenue alors qu’il n’avait que 18 ans.