PSG : Lucas Hernández ne veut pas crier à la qualification

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Lucas Hernandez est revenu en zone mixte sur la large victoire du PSG contre Chelsea (5-2) au Parc des Princes, soulignant la difficulté réelle de la rencontre malgré le score : « Ça a été un peu… Après en regardant le score, on pourrait se dire que ça a été un match facile, mais ça n’a pas été un match facile du tout. C’est vrai qu’à la fin du match, on a pu faire cette différence, mais il reste encore 90 minutes là-bas. Ce sera 90 minutes aussi compliquées que celles de ce soir. Alors, il va falloir être prêt et bien sûr, l’objectif, c’est de passer cette phase. » Il a également insisté sur la progression collective du PSG et le travail restant à accomplir.

« Il y a toujours du travail à faire, que ce soit en défense, au milieu, en attaque. On est une équipe jeune, on progresse. L’année dernière, on a fait une saison extraordinaire. Cette année, on veut continuer à être là. Et ce soir, on a pu avoir ce score, ce score formidable qui va nous protéger un peu pour le match de mardi », a-t-il déclaré. Le défenseur français a conclu sur la combativité et la solidité de son équipe : « On est une équipe complète. Comme je l’ai dit avant, en regardant le score, on dirait que ça a été un match facile, mais ça n’a pas été un match facile du tout. Ils nous ont posés beaucoup de problèmes. Mais après, c’est vrai qu’on est une équipe qui ne lâche jamais, on va jusqu’à la fin. Et à la fin, on a pu créer cette différence pour le match retour. »