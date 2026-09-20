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Premier League

Premier League : Manchester United arrache le nul à Fulham

Par Josué Cassé
Matheus Cunha @Maxppp
Fulham 1-1 Man United

Manchester United a évité le pire. Défait par Brighton et éliminé de la Coupe de la Ligue en milieu de semaine, le club mancunien a arraché un match nul miraculeux, ce dimanche, en championnat contre Fulham (1-1).

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Trahis par une réalisation de Lisandro Martinez contre son camp, les Red Devils ont finalement égalisé au bout du temps réglementaire grâce à Matheus Cunha. Avec ce résultat, les hommes de Michael Carrick totalisent 5 points et pointent au 12e rang. Les troupes d’Alvaro Arbeloa sont 19es.

Pub. le - MAJ le
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