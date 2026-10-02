Portugal : les mots forts de Leão après avoir récupéré le numéro 7 de Cristiano Ronaldo

Rafael Leão n’a pas caché son émotion après avoir porté le mythique numéro 7 du Portugal face au Danemark. Habituellement détenteur du 17 en sélection, l’attaquant de Galatasaray a récupéré le numéro laissé vacant par Cristiano Ronaldo après le départ de ce dernier du rassemblement. Un moment forcément particulier pour Leão, qui a grandi en admirant le quintuple Ballon d’Or. « Porter le maillot numéro 7 a été spécial pour moi, car Cristiano est mon idole depuis que je suis enfant », a-t-il confié après la rencontre.

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Cette réattribution intervient dans un contexte particulier autour de la sélection portugaise, alors que Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de son plein gré après les tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus. Leão n’avait porté le numéro 7 qu’une seule fois en club au cours de sa carrière professionnelle, lors de son passage au LOSC pendant la saison 2018-2019.