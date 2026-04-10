Un gros scandale de tricherie éclabousse la Saudi Pro League et Cristiano Ronaldo

Ces dernières années, la Saudi Pro League a déroulé le tapis rouge à plusieurs stars. La plus grande est certainement Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or a été recruté libre en janvier 2023 après un deuxième passage raté à Manchester United. Depuis, il est l’une des têtes de gondole de la ligue saoudienne. Un rôle qu’il prend à cœur, lui qui n’hésite pas à vanter les mérites de la SPL et à assurer que le niveau est bien meilleur que dans plusieurs championnats européens, dont la Ligue 1. Une compétition à laquelle il n’a jamais participé rappelons-le. Quoi qu’il en soit, CR7 est très heureux en Arabie saoudite. Mais il ne l’est pas encore totalement. Depuis son arrivée, il n’est pas encore parvenu à remporter le titre de champion national.

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Ce qui l’agace profondément, lui qui est un grand compétiteur. Il s’était d’ailleurs offusqué lors du dernier mercato quand Al-Hilal s’est renforcé avec Karim Benzema. Il estimait que cela pourrait clairement contrecarrer les plans d’Al-Nassr dans la course au titre. Pour le moment, son club est toujours en tête de la Saudi Pro League avec 70 points au compteur après 27 matches joués. Soit deux de plus qu’Al-Hilal (2e) avec un match en plus. Vient ensuite Al-Ahli, troisième avec 66 unités. Un club qui a porté de lourdes accusations au sujet de l’intégrité de la SPL après son match nul 1-1 contre Al-Feiha. C’est Ivan Toney, fou furieux après ce nul, qui a été le premier à dégainer en interview d’après-match. Il estime que son équipe a été privée de plusieurs pénalties flagrants.

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Les accusations contre la SPL

« Je pense que le point qui a fait couler beaucoup d’encre, ce sont les deux penalties, c’est on ne peut plus clair. Je ne vois pas ce qu’on pourrait lui demander de plus. Si on prend le ballon à deux mains, est-ce qu’on siffle penalty ou pas ? Quand nous avons essayé de parler à l’arbitre, il nous a dit de nous concentrer sur la Ligue des champions de l’AFC. Comment peut-il dire ça ? On parle du match en cours et il nous dit de nous concentrer sur la Ligue des champions ! Si vous voulez que j’aille plus loin, je peux aller plus loin. Ça pourrait me causer des ennuis, mais je suis un homme franc. Il y a des points importants à aborder avec l’arbitre, mais il est ailleurs. Tout au long de la saison, c’était une faute flagrante, mais maintenant qu’on arrive au moment décisif, ils changent d’avis.»

Interrogé sur les bénéficiaires de ces décisions arbitrales, Toney a ri avant de répondre : « on sait qui, qui est-ce qu’on poursuit ? ». Le Daily Mail précise qu’il fait allusion à Al-Nassr et à Cristiano Ronaldo, que la SPL tenterait de favoriser dans sa conquête du titre. Visiblement toujours remonté, Toney en a remis une bonne couche sur Instagram. « C’est incroyable de manquer de telles actions en l’espace d’un instant ou de choisir d’ignorer l’évidence. On voit clairement ce qui influence les décisions ici. De plus, le fait que l’arbitre nous demande de nous concentrer sur une autre compétition pendant que la VAR est en cours me dépasse. Ajoutez à cela le fait que l’arbitre ait reconnu que la première action était un penalty à la 90e minute, comme si cela allait arranger les choses. Je suis probablement le méchant pour avoir dit certaines vérités et souligné des décisions douteuses ou un arbitrage lamentable.»

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CR7 et Al-Nassr seraient avantagés

Son coéquipier, Galeno, a été encore plus virulent. « Donnez-leur le trophée, c’est ce qu’ils veulent, ils veulent nous éliminer du championnat par tous les moyens, ils veulent remettre le trophée à une seule personne, c’est un manque total de respect envers notre club.» Al-Ahli a soutenu ses joueurs par le biais d’un communiqué de presse. « Le club Al Ahli exprime sa profonde déception face aux erreurs d’arbitrage qui ont affecté le match d’aujourd’hui opposant son équipe première à Al Fayha, comptant pour la 29e journée de la Saudi Roshn League. Les décisions de l’arbitre ont eu un impact direct sur le déroulement de la rencontre et son résultat final, ce qui a par conséquent affecté la position de l’équipe dans la course au titre. »

Le club poursuit : «de telles erreurs soulèvent des préoccupations légitimes concernant le processus de sélection des arbitres et les critères appliqués, notamment compte tenu du niveau technique et compétitif élevé de la Ligue saoudienne Roshn. L’équipe a été victime de décisions arbitrales injustes, une situation inacceptable qui ne sert ni le développement de la compétition, ni le principe d’équité compétitive, qui doit être le fondement de tout tournoi réussi.» L’écurie saoudienne a demandé l’accès aux enregistrements des communications entre les arbitres et les assistants en charge de la VAR. Elle demande aussi des explications pour les décisions litigieuses et les propos de l’arbitre envers ses joueurs. Une affaire qui risque de faire parler en Arabie saoudite.