La situation devient de plus en plus préoccupante pour le Stade Rennais. Battus 3-1 sur la pelouse de Nimègue en Ligue Europa, les Bretons ont une nouvelle fois déçu et voient leurs difficultés s’accumuler. Malgré une réaction après l’ouverture du score néerlandaise, les hommes de Franck Haise n’ont pas réussi à prendre l’avantage, avant de craquer en fin de rencontre. Un résultat qui a provoqué la frustration des supporters, dont le mécontentement grandit face aux prestations de leur équipe. Alors que Rennes peine à retrouver une dynamique positive, la pression s’intensifie autour du club.

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Interrogé sur la colère des fans, Franck Haise a tenu à rappeler que les résultats avaient forcément une influence sur l’ambiance autour de l’équipe. L’entraîneur rennais, qui affirme ne pas avoir directement été témoin des réactions des supporters, estime que le groupe doit avant tout assumer ses responsabilités et trouver les solutions pour sortir de cette mauvaise passe. « Quand les résultats sont bons, il y a toujours beaucoup de monde et quand ils sont moins bons, il y en a moins », a-t-il expliqué. Le technicien préfère ainsi se concentrer sur le travail de son équipe, conscient que les joueurs et le staff devront rapidement réagir pour retrouver la confiance du public.