Ballon d’Or : le post de Kylian Mbappé après sa deuxième place

Une année de plus, pas de Ballon d’Or pour Kylian Mbappé. Mais cette fois, il n’est pas passé loin du tout, puisque comme l’a révélé le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia, il a terminé à quelques points de l’attaquant anglais Harry Kane.

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Sur ses réseaux sociaux, dans la nuit de lundi à mardi, l’attaquant tricolore s’est contenté de publier une photo de lui sur le tapis rouge du London Palladium avant la cérémonie, accompagnée d’un simple emoji. Une façon de masquer sa déception ?