Nantes : le paradoxe Mostafa Mohamed

Arrivé l’été dernier en provenance du Galatasaray, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed (25 ans) a réalisé des débuts prometteurs avec le FC Nantes. Meilleur buteur du club 9 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues (à égalité avec Ludovic Blas) avec les Canaris, l’international égyptien n’est pourtant pas un titulaire indiscutable aux yeux d’Antoine Kombouaré comme il l’a d’ailleurs expliqué au micro de Ouest-France après le match nul arraché sur le fil face à Nice (2-2) à la Beaujoire sur un but de… Mostafa Mohamed.

«Je n’ai aucun problème avec aucun de mes joueurs. Ganago et Delort sont, à mon sens, devant lui. Il y a une forte concurrence. Je préfère cette situation où il entre et il marque, ça nous réussit. Il ne faut pas qu’il lâche, moi, je ne le lâche pas de toute façon. J’ai confiance en lui. Mais, j’ai compris, je crois qu’à un moment donné, je serai amené à le faire jouer davantage parce que les joueurs, il faut les rendre heureux». Un véritable paradoxe donc pour un joueur souvent décisif et devancé par un duo bien moins efficace que lui. Si les qualités de buteur ne font pas débat, la question de la suite de l’aventure nantaise va forcément et rapidement revenir sur la table. À commencer peut-être par un match de Ligue 1 à disputer vendredi prochain à la Beaujoire face à l’OL.

