Premier League : Tottenham et Richarlison arrachent le nul face à Liverpool

Un choc à l’occasion de la 30e journée de Premier League. Sur la pelouse d’Anfield, Liverpool, sixième au coup d’envoi, accueillait Tottenham, seizième et sur une terrible série de 6 défaites consécutives. En pleine crise, les Spurs - privés de 12 éléments - devaient réagir et s’organisaient en 3-4-3 avec Tel en attaque. En face, les Reds se présentaient en 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé de Wirtz, Ngumoha, Frimpong et Gakpo. Une affiche qui ne tardait pas à se décanter. Entreprenant, Tottenham se signalait une première fois sur les buts liverpuldiens mais Alisson brillait face au missile de Souza (12e).

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Bousculé, le club de la Mersey allait pourtant prendre l’avantage dans la foulée. Sur un coup franc aux 25 mètres sur l’axe gauche, Szoboszlai enroulait parfaitement et trompait Vicario, pas forcément irréprochable (1-0, 18e). Un but qui lançait les Reds, dominateurs au fil des minutes. Peu après la demi-heure de jeu, Gakpo, servi par Mac Allister, pensait même faire le break mais le portier des Spurs détournait la frappe du Néerlandais sur le poteau (36e). Sur son aile gauche, le jeune Ngumoha continuait lui de faire des misères à la défense de Tottenham. Et si Richarlison faisait trembler Alisson (45e), c’est bien Liverpool qui virait en tête à la pause.

Richarlison sauve les Spurs

Au retour des vestiaires, la physionomie de ce choc ne changeait pas vraiment. Liverpool contrôlait la possession mais se mettait régulièrement en danger, à l’instar de Richarlison tout proche d’égaliser sans une nouvelle intervention XXL d’Alisson (55e). Devant au score mais loin d’être à l’abri, Liverpool s’en remettait au crack Ngumoha, hyperactif ce dimanche après-midi. Dans la dernière demi-heure, Slot lançait Ekitike, Jones et Salah mais le tableau d’affichage, lui, n’évoluait plus.

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Élément le plus menaçant des Spurs, Richarlison tentait pourtant le tout pour le tout mais ne parvenait pas à tromper la muraille Alisson (68e). Alors que Salah frôlait ensuite le break (73e), Liverpool allait finalement craquer sur le gong. Comme un symbole, c’est Richarlison qui surgissait pour offrir le point du match nul aux siens (1-1, 90e). Avec ce résultat, Liverpool pointe au 5e rang et manque une belle occasion de se rapprocher du podium. De son côté, Tottenham, 16e, s’enfonce un peu plus dans la crise