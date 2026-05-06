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Real Madrid : examen reporté pour Kylian Mbappé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé @Maxppp
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Blessé à la cuisse depuis quelques jours, Kylian Mbappé est sur le point de revenir plus vite que prévu. Malgré les polémiques de ses vacances qui l’entourent, le Français récupère bien d’après la presse espagnole. Une IRM qu’il devait effectuer ce matin a même été reportée.

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Il doit finalement la passer ce jeudi pour vérifier l’état du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Ces dernières heures, l’attaquant s’est contenté d’un travail en salle de gym et en piscine, et pourrait effectuer un premier retour, partiel, à l’entraînement collectif demain. L’optimisme est de mise quant à sa participation au Clasico au Camp Nou dimanche prochain (21h).

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