Real Madrid : 3 joueurs en ont déjà ras le bol d’Alvaro Arbeloa !

Gros seau d’eau froide sur la tête du Real Madrid mercredi soir. Alors que les Merengues avaient récupéré un certain enthousiasme et avaient commencé à enchaîner les victoires sous les ordres d’Alvaro Arbeloa, ils ont été battus par Benfica (4-2) et devront passer par les barrages pour espérer voir les huitièmes de finale de leur compétition fétiche. Un véritable échec pour les Madrilènes, qui ne dépendaient que d’eux-mêmes pour se qualifier directement.

La suite après cette publicité

Forcément, les éloges que recevait le nouvel entraîneur madrilène se sont, rapidement, transformés en critiques acerbes. Les joueurs aussi en prennent pour leur grade, notamment en raison de leur implication défensive plus que questionnable. Les médias espagnols sont particulièrement inquiets et à Madrid, pas grand monde imagine cette équipe faire un gros parcours dans la compétition si les choses continuent comme ça.

Deux jeunes très agacés

Surtout, les médias ibériques viennent de faire une révélation assez inquiétante. On apprend ainsi, via la Cadena COPE, que deux joueurs commencent à l’avoir mauvaise et en ont déjà marre d’Alvaro Arbeloa. Il s’agit de Franco Mastantuono et Arda Güler. Deux jeunes joueurs, très souvent remplacés assez tôt dans le match par l’ancien latéral droit, et qui payent donc ce rapprochement entre le coach et les tauliers du vestiaire, eux qui n’ont pas encore un statut qui ferait hésiter leur entraîneur au moment de les remplacer.

La suite après cette publicité

Le jeune milieu de terrain turc n’a d’ailleurs pas caché sa colère lorsqu’il a été remplacé contre Benfica, et selon la presse espagnole, il estime qu’Arbeloa est injuste avec lui. De son côté, ABC avance aussi le nom d’Aurélien Tchouaméni, qui serait dans un cas de figure assez similaire à celui du Turc et de l’Argentin. Le journal indique « qu’Arbeloa sait que ce n’est pas pareil d’avoir Vinicius et Bellingham comme ennemis qu’Arda ou Tchouaméni », d’où cette gestion peut-être un peu injuste avec des joueurs qui ne sont pas des stars ou des cadres. Bonne ambiance à Madrid donc…