OL : Peter Bosz répond à la dernière sortie de Jean-Michel Aulas

Présent en conférence de presse avant de se déplacer à Troyes, ce dimanche, pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, Peter Bosz s'est longuement confié devant les journalistes. Si le coach du club rhodanien est notamment revenu sur le mercato des Gones, il n'a évidemment pas manqué de répondre aux questions sur son avenir et plus précisément cette dernière sortie de son président Jean-Michel Aulas, avouant récemment dans une interview accordée à Europe 1 qu'il pensait à Laurent Blanc en cas de changement sur le banc lyonnais.

Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir mais qui ne semble pas forcément perturber l'ancien technicien de l'Ajax, assuré de la confiance de ses dirigeants : «le président ne me met pas de pression. Je me mets moi-même la pression. Jean-Michel Aulas ne m'a pas parlé et je ne sais pas comment cela s'est passé, lors de l'interview. Mais ce n'est pas important, je connais mon travail et je fais mon boulot (...) Pour moi, je ne veux pas dire que c'est obligé de gagner un match, car on peut avoir un mauvais arbitre. Quand on regarde le tableau, il ne faut pas étudier. Dire qu'il faut gagner à tout prix ne fait pas gagner. Il faut dire comment on va jouer». Une chose est sûre, face aux Troyens, le Batave aura une nouvelle occasion de redorer son blason, et ce avant un derby très attendu contre l'ennemi stéphanois le 21 janvier prochain.