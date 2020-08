Nike lance une nouvelle chaussure de foot qui réinvente le confort et le toucher de balle

Ce lundi 3 août Nike a officiellement lancé une nouvelle chaussure de foot : la PhantomGT. Dans un communiqué, l'équipementier américain a même indiqué que cette « chaussure est la plus data-dirigée qu'il ait jamais créée ». Que comprendre ? On vous explique tout.

Qu'on se le dise. Le but d'un équipementier est de vendre ses produits ! Mais face à une concurrence de plus en plus rude, ces derniers s'évertuent à se réinventer perpétuellement et à raconter sans cesse de nouvelles histoires. En ce qui concerne les chaussures de football, Nike et adidas se tirent la bourre depuis deux décennies désormais et chacun redouble de créativité pour tenter de se démarquer. Pour la rentrée 2020, Nike a décidé de sortir le grand jeu avec une toute nouvelle chaussure qui a nécessité de longues recherches et de tests pour réinventer la notion de toucher de balle mais aussi de confort.

Du laboratoire aux pelouses vertes

Quand Nike parle de « chaussure est la plus data-dirigée jamais créée », il s'agit de ces fameuses heures passées dans le Nike Sport Research Lab (NSRL) à analyser les différents angles et intensités avec lesquelles le ballon interagit avec la chaussure lors d'un match de foot. En étudiant avec minutie comment la balle se connecte à la chaussure, les ingénieurs de la marque à la virgule ont établi des cartes de pression et des points de données. C'est ce que l'on appelle la conception générative, qui est un procédé informatique qui consiste à générer de façon autonome des conceptions optimales à partir d'un ensemble d'exigences de conception.

Le nom de la chaussure, Phantom GT demeure d'ailleurs une référence à sa conception générative puisque le GT signifie (Generative Texture). C'est au cours des deux années de développement de la Phantom GT que Nike a mesuré qu'il était primordial que la texture d'une chaussure ne soit pas excessivement adhérente pour favoriser les conduites de balle mais aussi les frappes. Des centaines de configurations différentes ont été évaluées avant la conception des motifs finaux en relief, des différentes hauteurs et angles de la texture. Au final, la texture a été directement moulée dans la tige synthétique Nike Flyknit (alors que les équipes de Nike avait pris l'habitude d'apposer des textures en relief par dessus la tige par le passé) pour que la chaussure conserve un toucher souple et de qualité supérieure sans risque de décollement de la texture.

Une sangle pour mieux s'adapter à l'anatomie du pied et le verrouiller

En plus de la tige révolutionnaire, Nike s'est focalisé sur la semelle, et plus précisément la traction de cette chaussure. L'équipementier a donc conçu une nouvelle technologie Hyperquick doté d'un châssis (qui est la plaque en caoutchouc sous la chaussure) génératif avec des crampons plus agiles. Ce nouveau châssis a été construit pour être plus rigide au niveau du talon tandis que l'avant-pied a été pensé pour un changement de direction rapide. À cela, Nike a combiné des crampons ronds et des chevrons à large rotation pour obtenir le meilleur schéma de traction FEA (Finite Element Analysis) « qu'il ait jamais produit pour les mouvements médians et latéraux », selon ses propres dires.

On peut notamment voir un arc ouvert sur le côté médian de la semelle, qui est censé augmenter la zone de contrôle du ballon. Les côtes anatomiques sur le côté latéral, qui rappellent ceux de la chaussure de running Nike Free, ont été conçues pour un soutien optimal sous le pied. Mais ce n'est pas tout puisque Nike va inaugurer une autre technologie à partir de septembre pour la version de milieu de gamme de la paire : le Fly Ease. Il s'agit à la fois d'un talon rabattable pour faciliter le chaussage de la paire mais aussi d'une sangle de fermeture enveloppante qui permet de s'adapter aux différentes anatomies du pied et de garantir un bon verrouillage pendant le jeu.

Plus que trois chaussures dans la collection de Nike Football

La sortie de la Phantom GT marque aussi un mini tournant dans l'histoire de Nike Football qui ne propose désormais que trois chaussures différentes. En effet, la Phantom GT remplace la Phantom Vision et la Phantom Venom, qui avaient elle-mêmes remplacé respectivement la Magista, en août 2018, et l'Hypervenom, en janvier 2019. La collection de Nike Football se compose désormais de la Mercurial, de la Tiempo et de la Phantom GT. À noter que la Phantom GT sera disponible en deux versions différentes : une version DF (Dynamic Fit), avec une coupe haute et une chaussette montante intégrée, et une version à coupe basse.

Ce choix a sans doute été fait pour une meilleure compréhension de la part du public, et plus précisément les non-initiés qui pouvaient confondre la Phantom Venom et la Phanton Vision. À travers la réorganisation de sa collection de chaussures de football, Nike cible les joueurs d'instinct et rapides avec la Mercurial, les joueurs techniques qui touchent énormément de ballons par match avec la Phantom GT, et rassemble les nostalgiques et les polyvalents avec la Tiempo. Maintenant que Nike a lancé sa mini-révolution, il faut s'attendre à une réponse d'adidas, qui d'après nos informations est imminente...