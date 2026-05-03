Watford limoge Edward Still, frère de Will

Edward Still ne sera plus l’entraîneur de Watford la saison prochaine. Arrivé en février pour succéder à Javi Gracia, le technicien belge n’a pas réussi à relancer le club de Championship, avec un bilan de trois victoires en seize matches.

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Classés 16es au classement après une série de huit rencontres sans succès, les Hornets ont acté son départ après une lourde défaite face à Coventry City (0-4). «Watford FC a ce matin mis fin à sa collaboration avec l’entraîneur principal Ed Still. L’entraîneur de l’équipe première Karim Belhocine a également quitté le club. Nous leur souhaitons à tous la meilleure des chances dans leurs futurs projets», est-il écrit dans le communiqué officiel.