Équipe de France : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus !

Le destin semblait écrit depuis des années. Zinédine Zidane est officiellement le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Après avoir pris les commandes des Bleus en 2012, dans un contexte encore marqué par le traumatisme de Knysna, Didier Deschamps laisse derrière lui un héritage immense. Sous sa direction, la France a retrouvé les sommets en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2014, avant de disputer la finale de l’Euro 2016 puis de décrocher le titre suprême lors du Mondial 2018 en Russie. Malgré une déception lors de l’Euro suivant, les Tricolores ont de nouveau fait vibrer tout un pays au Qatar en atteignant la finale de la Coupe du Monde 2022, finalement perdue aux tirs au but face à l’Argentine de Lionel Messi. L’aventure de Deschamps s’est définitivement achevée après l’élimination contre l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, mettant un terme à quatorze années qui auront profondément marqué l’histoire de la sélection française.

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Comme tout le monde l’imaginait depuis longtemps, c’est désormais Zinédine Zidane qui reprend le flambeau. L’ancien numéro 10 des Bleus n’a plus entraîné depuis 2021 et a systématiquement repoussé toutes les propositions qui lui étaient faites, qu’il s’agisse de clubs de Premier League, d’un retour au Real Madrid ou d’autres grandes écuries européennes. Son objectif n’a jamais changé : prendre un jour les commandes de l’équipe de France. La Fédération française de football et son président Philippe Diallo ont finalement concrétisé cette évidence en s’appuyant sur un CV exceptionnel. Après un premier passage avec le Real Madrid Castilla entre 2014 et 2016, Zidane avait été propulsé à la tête de l’équipe première, qu’il avait menée vers un exploit inédit avec trois Ligues des Champions consécutives. Il avait également remporté deux Supercoupes d’Europe, deux Liga, deux Supercoupes d’Espagne ainsi que deux Coupes du Monde des clubs. Son second passage sur le banc madrilène, entre 2019 et 2021, s’était aussi soldé par un bilan positif avec 68 victoires, 26 matches nuls et seulement 20 défaites.

Un lien déjà particulier avec l’équipe de France

La mission qui attend Zidane est immense, mais elle ne consiste pas à reconstruire une équipe de France en ruines. Au contraire, il hérite d’une génération particulièrement prometteuse qui arrivera à maturité lors de la Coupe du Monde 2030. Warren Zaïre-Emery n’aura que 24 ans, Désiré Doué 25 ans, Michael Olise approchera la trentaine tout comme Manu Koné, tandis que Kylian Mbappé, qui aura alors 31 ans, apportera toute son expérience au groupe. En effet, Zidane devra avant tout être un meneur d’hommes, comme il l’avait été au Real Madrid en gérant un vestiaire composé de stars mondiales.

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𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Son lien unique avec les Bleus, où il a remporté la Coupe du Monde 1998, l’Euro 2000, le Ballon d’Or 1998 et été élu à trois reprises meilleur joueur FIFA de l’année, renforce encore un peu plus la portée de cette nomination. Une nouvelle ère s’ouvre désormais pour l’équipe de France, avec la prochaine Ligue des nations en ligne de mire, mais surtout l’Euro 2028, premier grand rendez-vous de l’ère Zidane. « À l’issue d’un Comité exécutif réuni mardi matin, la Fédération Française de Football et son Président, Philippe Diallo, ont le plaisir d’annoncer la nomination de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’Équipe de France masculine pour les quatre prochaines années, jusqu’à la Coupe du Monde 2030 », annonce la FFF.