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Ligue 1

Angers : un jeune joueur de 15 ans meurt noyé tragiquement

Par Samuel Zemour
1 min.
Le logo du SCO Angers @Maxppp

Le SCO d’Angers a annoncé avec une profonde tristesse la disparition de Nea, jeune joueur du club amateur du SCA Angers, âgé de seulement 15 ans. Une nouvelle bouleversante qui touche l’ensemble du club angevin et au-delà. D’après ouest-france, il devait rejoindre ses coéquipiers du Sporting club angevin football (SCA Angers) pour participer à un tournoi à Chalonnes.

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Angers SCO
Angers SCO a appris avec une immense tristesse le décès de Nea, joueur d'Angers SCA, à l'âge de 15 ans 🕊️

Le Club adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à notre club partenaire du SCA 🖤
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Mais Nea s’est noyé la veille dans le Loir à Soucelles, une commune déléguée de Rives-du-Loir-en-Anjou, près d’Angers (Maine-et-Loire), précise le journal local. Dans son communiqué, le club a adressé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune joueur, ainsi qu’à son club partenaire du SCA Angers.

Pub. le - MAJ le
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