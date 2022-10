PSG : Christophe Galtier annonce des changements

La suite après cette publicité

Christophe Galtier découvre les joies d'entraîneur du PSG. Des polémiques qui jaillissent de nulle part, des conférences de presse qui s'enchaînent, et des onze de départ à remodeler en permanence. C'est bien sur ce dernier point qu'il a été principalement interrogé en préambule du déplacement à Reims (match prévu samedi à 21h à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).

Avec Nuno Mendes, Kimpembe et Messi out, ce sont trois titulaires qui sont d'ores et déjà forfait, en attendant de voir l'évolution de l'angine de Kylian Mbappé. Va-t-il conserver le système à trois défenseurs axiaux pour ce match ? « Ce n'est pas l'absence d'un latéral gauche qui va m'inciter à changer de système. Ce n'est pas cette absence-là qui m'incitera à changer de système », a-t-il répété, laissant entendre donc que c'est le même schéma qui pourrait être utilisé.

Ekitike et Soler auront leur chance

Par contre, des joueurs au temps de jeu faible pourraient avoir leur chance. On pense bien sûr à Hugo Ekitike, plutôt décevant lors de sa première titularisation face à Nice le week-end dernier, d'autant qu'il retrouvera son club formateur, où il s'est révélé la saison passée. « Est-ce que Hugo va démarrer ? Il y a une réflexion par rapport à ça. C'est le 2e attaquant de pointe dans l'effectif. Il est dans un stade qu'il connaît bien, où il a été performant. Evidemment qu'il y a cette réflexion. Il n'y a pas de pression à mettre par rapport à sa première titularisation. Quand vous êtes au PSG et que vous jouez la place de, il y a des comparaisons et elles n'ont pas lieu d'exister. C'est un jeune joueur qui se développe, qui doit aussi être compétiteur et compétitif. Il y a toujours une obligation de performance, encore plus quand on démarre ou entre en jeu avec le PSG. »

Autre homme que l'on pourrait voir sur la pelouse d'Auguste Delaune, l'Espagnol Carlos Soler, aperçu seulement 10 minutes depuis son transfert, dans la dernière ligne droite du mercato estival. « Il est arrivé tardivement. Pour s'intégrer, il y a toujours un délai incompressible, dans l'intégration, dans ses repères dans sa vie familiale, le travail quotidien. Il y a toujours une période d'adaptation. Il n'a pas beaucoup joué. Mais je regarde ses matches avec l'équipe nationale. C'est un joueur qui joue entre les lignes, dans un milieu à trois mais aussi dans un registre plus offensif. Il aime être sur son pied rentrant, pied droit. Il y a une possibilité de le voir démarrer demain », a confié Galtier. C'est donc un onze inédit qui pourrait être aligné samedi soir.

