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AC Milan : la fresque hommage à Baresi encore vandalisée

Par Valentin Feuillette
1 min.

La fresque dédiée à Franco Baresi devant la Casa Milan a de nouveau été vandalisée. Cette fois, de la peinture noire a été utilisée pour effacer plusieurs éléments de l’œuvre, notamment le brassard de capitaine de l’ancien défenseur, le logo de l’AC Milan sur son short et la Coupe d’Europe qu’il brandissait. Une nouvelle dégradation qui intervient moins d’un mois après un premier acte de vandalisme, survenu le 27 septembre.

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Restaurée par l’artiste Luca Rosada, alias Lucas Street Art, puis dévoilée le 10 octobre dans une version revisitée, la fresque avait retrouvé sa place sur la Piazza Gino Valle. Plus grande et réalisée selon une technique de collage, elle représentait un Baresi souriant aux couleurs des Rossoneri. Cette nouvelle attaque constitue un affront supplémentaire à la mémoire de l’ancienne légende milanaise, capitaine emblématique du club lombard.

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