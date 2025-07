Mondial des Clubs : Gianni Infantino promet du changement pour l’édition 2029

Lors de l’ultime conférence de presse avant la finale entre le PSG et Chelsea, Gianni Infantino a promis de revoir le format de la compétition pour l’édition 2029 : «on verra ce que l’avenir nous réserve. Bien sûr, nous souhaitons apporter des améliorations. Nous avons reçu des critiques justifiées, notamment concernant le système de participation des clubs. Par exemple : pourquoi y a-t-il quatre équipes brésiliennes ici et seulement deux équipes anglaises ? Parce que les quatre équipes brésiliennes ont remporté la Copa Libertadores. D’accord mais si la limite de clubs par pays ne doit pas être supérieure à quatre, alors, si la compétition a lieu tous les quatre ans et non tous les deux, il y a la possibilité d’avoir quatre équipes anglaises, espagnoles, italiennes ou allemandes, si elles se qualifient… Nous avons donc beaucoup d’éléments à prendre en compte, mais nous n’y réfléchirons que plus tard. Maintenant, nous allons avancer, et puis, en 2029, nous verrons…»

Le patron de la FIFA en a profité aussi pour revenir sur le problème de chaleur et autres phénomènes météorologiques à un an de la Coupe du Monde qui aura également lieu aux Etats-Unis : «Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons améliorer : nous avons mis en place des pauses rafraîchissantes et arrosé les terrains. Nous avons des stades couverts, nous les utiliserons donc davantage en journée. Nous avons créé quelque chose de nouveau, quelque chose qui est là pour durer, quelque chose qui transforme le paysage du football de clubs».