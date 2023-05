Matt Damon déclare sa flamme à l’OM

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille et le stade Vélodrome ne laissent personne indifférent. Pas même Matt Damon. Alors que l’acteur américain a tourné pendant de long mois dans la cité phocéenne pour les besoins du film Stillwater (sorti en 2021), ce dernier a noué un lien particulier avec les supporters olympiens et l’enceinte marseillaise.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, celui qui a joué dans Will Hunting ou encore Les Infiltrés a partagé son amour pour l’OM… même si le PSG a également une place dans son cœur. « Complètement », a-t-il répondu quand on lui a demandé s’il était fan de Marseille. « Bon, je dois aussi garder un œil sur le PSG à cause de Lionel Messi. Dans la famille de ma femme, il y a Messi et Dieu! (…) En-tout-cas, les supporters de Marseille avaient vraiment quelque chose de spécial. »

