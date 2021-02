Nouveau ballon pour la MLS : le Nativo 21

Dévoilé le 1er février, le nouveau ballon de la Ligue américaine de football est nommé « adidas Nativo 21 » et sort dans le coloris classique des ballons MLS modernes : blanc, rouge et bleu. Un coloris bien différent du ballon MLS 2020 qui fêtait le 25ème anniversaire de la Ligue avec un coloris blanc, bleu et vert.

La suite après cette publicité

Sur la partie blanche du ballon, des éléments en référence aux États-Unis et au Canada sont présents en gris. On retrouve ainsi la feuille d'érable si chère aux Canadiens et une adaptation du drapeau américain.

Nouvel élément important : toutes les villes de la Ligue ont leur nom affiché sur le Nativo 21. On retrouve donc Atlanta, Washington, Kansas City ou encore Los Angeles sur les parties bleues et rouges du ballon. Le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, a apposé sa signature sur le ballon.

Côté technologie, le nouveau ballon de la MLS est semblable au dernier modèle d'adidas, le fournisseur officiel de la Ligue nord-américaine, utilisé lors de la Coupe du monde 2018. Les jointures thermosoudées sont donc présentes sur le Nativo 21 pour empêcher une trop grande absorption de l'eau.

Le nouveau ballon de la Major League Soccer est disponible à l'achat au prix de 164.99$ soit environ 136€. Il existe également la version Replica qui est disponible dans plusieurs coloris à un prix bien plus abordable que la version officielle.