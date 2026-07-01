Coupe du Monde 2026 : le Mexique maltraite l’Équateur et file en huitième de finale

Après le carton de la France contre la Suède (3-0), les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient avec un match entre le Mexique, l’un des pays hôtes, contre l’Équateur. Une affiche intéressante pour laquelle la Verde optait pour un 4-2-3-1. En défense, César Montes, expulsé lors du match d’ouverture était de retour. Devant, Raul Jiménez était soutenu par Roberto Alvarado, Gilberto Mora et Julián Quiñones. De son côté, l’Équateur maintenait son 4-4-2 aligné contre l’Allemagne avec Willian Pacho, Joel Ordonez et Piero Hincapié en défense, Moisés Caicedo au milieu et Enner Valencia en attaque. Néanmoins, ce match a mis du temps à démarrer. Suite à un orage, le coup d’envoi est passé de 3h à 4h du matin.

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Et il ne fallait pas patienter trop longtemps, car le Mexique débutait en trombe. Survoltée à domicile, la Verde mettait un gros pressing et poussait son adversaire à la faute. Gilberto Mora donnait le ton avec une frappe qui passait au-dessus du cadre (6e). Juste derrière, Luis Romo centrait côté droit vers le second poteau, mais la tête de Raul Jiménez passait à gauche du cadre (7e). Puis quelques minutes plus tard, sur un mauvais dégagement de Piero Hincapié, Gilberto Mora récupérait sur la gauche de la surface et voyait son tir enroulé passer à droite du but (15e). Malmené, l’Équateur se procurait une occasion pour répondre. John Yeboah glissait un petit pont à César Montes avant de trouver le petit filet gauche (18e). Cependant, le Mexique était bien au-dessus et en contre, Roberto Alvarado lançait sur la gauche Julián Quiñones qui entrait dans la surface, fixait Willian Pacho et envoyait un missile dans la lucarne gauche (1-0, 22e).

Le Mexique a déroulé

Alors que la pause fraîcheur tombait à pic pour l’Équateur, cela ne bouleversait pas le scénario de la rencontre. Joel Ordonez manquait sa relance, Raul Jiménez combinait avec Julián Quiñones devant la surface et allait conclure sur la droite du but à l’entrée de la surface (2-0, 31e). Dos au mur, l’Équateur se devait de réagir. D’une lourde frappe, John Yeboah obligeait Raul Rangel à une superbe parade sur la gauche de son but (40e). Mais le Mexique n’arrêtait pas d’attaquer pour autant et une reprise de volée de Raul Jiménez qui passait à droite du cadre laissait échapper un ouf de soulagement juste avant la pause (45e). En seconde période, le match prenait une autre tendance. Après un premier acte animé, le rythme retombait.

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Le Mexique se contentait de gérer son avantage et l’Équateur tentait de prendre le jeu à son compte. Cependant, les Équatoriens étaient très stériles et facilement contenus. Le Mexique obtenait d’ailleurs encore des occasions. Sur corner, César Montes plaçait un sacré coup de casque, mais Hernan Galindez détournait au-dessus de sa cage (67e). Mis à part cela, il ne se passait plus grand-chose et le Mexique se procurait même les meilleures occasions à l’image de cette frappe enroulée d’Orbelín Pineda qui passait juste au-dessus du but (90e +2). Pire, Piero Hincapié était exclu après avoir mis sa main devant sa bouche en insultant Santiago Giménez (90e +5). Avec cette victoire 2-0, le Mexique se qualifie pour les huitièmes de finale et défiera au prochain tour l’Angleterre ou la République Démocratique du Congo. Deux nations qui vont se défier ce mercredi à 18h.