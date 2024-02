Gennaro Gattuso à l’OM, un bilan cauchemardesque !

L’Olympique de Marseille et Gennaro Gattuso, c’est terminé. Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, le technicien italien ne terminera pas la saison dans la cité phocéenne. Plombé par une nouvelle défaite (0-1) face au Stade Brestois à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, l’ex-manager du Napoli ou encore de Valence a jeté l’éponge. Incapable de redresser la barre, cinq mois seulement après son arrivée, le coach transalpin de 46 ans, à court de solutions, va finalement quitter l’actuel 9e du championnat de France par la petite porte. Alors que l’OM a choisi de faire confiance à Jean-Louis Gasset pour la fin de saison, l’heure est donc au bilan et ce dernier est loin d’être glorieux pour l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan. Dans cette optique, comment ne pas évoquer les statistiques de l’intéressé sur le banc olympien.

Un bilan comptable historiquement faible !

Auteur de 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites en 24 matches toutes compétitions confondues, le natif de Corigliano Calabro ne va, en effet, pas laisser un souvenir impérissable sur la Canebière. Malgré plusieurs communications, allant du coup de gueule au mea culpa en passant par certains aveux d’impuissance, l’Italien n’a jamais trouvé la recette gagnante. Résultat, il affiche le pire bilan pour un entraîneur phocéen en 16 matches de championnat depuis 2014. À cette époque, c’est José Anigo qui était sur le banc et il avait compilé 5 victoires, 6 nuls et 5 défaites, avant de terminer à la sixième place. En 16 matches, Gennaro Gattuso a, lui aussi, dû se contenter de 21 points. Malgré une série de 4 victoires consécutives, son équipe a concédé au total 6 nuls et 5 défaites en championnat depuis septembre (le premier match de l’Italien avait abouti à un revers 3-2 sur la pelouse de l’AS Monaco dans le cadre de la 7e journée). À titre de comparaison, les précédents entraîneurs de l’OM depuis José Anigo ont tous eu de meilleurs résultats que Gennaro Gattuso.

Igor Tudor n’avait ainsi concédé que 3 nuls et 3 défaites sur ses 16 premiers matchs de Ligue 1. Jorge Sampaoli ? 4 nuls et 2 défaites. André Villas-Boas : 4 nuls, 3 défaites. Rudi Garcia ? 3 nuls et 6 défaites. Michel ? 6 nuls et 4 défaites. Marcelo Bielsa ? 2 nuls et 3 défaites. Gattuso a pris en moyenne 1,31 point par match, un rythme moins soutenu que celui de Marcelino (1,8 point, 2 victoires et 3 nuls en 5 matchs). À sa nomination, juste avant la 7e journée de Ligue 1, l’OM pointait à la 8e place du championnat, à deux points du podium. Un peu moins de cinq mois plus tard, le club phocéen est 9e… à neuf points du podium. Plus accablant encore pour l’homme au caractère bien trempé ? Son bilan depuis le début de l’année 2024. En effet, l’OM - tombeur des amateurs de Thionville en Coupe de France mais éliminé depuis - n’a remporté aucun de ses 5 premiers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) d’une année civile pour la 3e fois de son histoire, après 1956 et 1978. Un véritable naufrage également constaté dans le jeu… Précisons, à ce titre, que face à Brest, les coéquipiers de Luis Henrique n’ont cadré aucun tir en première période pour la troisième fois lors des quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Impuissant, apathique, amorphe… les qualificatifs se sont alors logiquement multipliés pour un collectif prouvant, match après match, ses défaillances techniques et mentales.

Anatomie d’une chute…

Dernier exemple en date ? Ce match nul (2-2) frustrant concédé à Hambourg face au Shakhtar Donetsk lors des 16es de finale aller de la Ligue Europa. Sous pression avant d’accueillir les Ukrainiens, jeudi prochain, à l’Orange Vélodrome, l’OM brille aujourd’hui par sa fragilité. Alors oui, Gennaro Gattuso ne peut être désigné comme l’unique responsable de cette spirale infernale mais son incapacité à tirer le meilleur de son groupe reste à souligner. Tout d’abord sur le plan mental. Souvent loué, à ses débuts, pour sa proximité avec l’effectif marseillais, celui qui s’est fendu de nombreuses conférences de presse à rallonge pour tenter de mettre des mots sur les maux phocéens a également failli sur ce plan. Fort d’un discours autoritaire, le Transalpin a fini par épuiser un collectif, aujourd’hui frustré et fatigué. Symbole de cette dynamique négative, le discours alarmiste tenu par Pau Lopez, quelques instants après la défaite face au Stade Brestois. Outre l’aspect relationnel et comptable, Gennaro Gattuso a également (trop) souvent questionné sur le plan tactique. Plus que jamais déterminé à l’idée d’installer, dernièrement, un 4-3-3, l’ancien coach de l’AC Milan va finalement mourir avec ses idées.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 40 22 13 11 7 4 31 18 9 Marseille 30 22 5 7 9 6 29 24

Malgré un 3-5-2 testé et souvent efficient, le Transalpin a, là-aussi, fait preuve d’un immobilisme coupable au cours des dernières semaines. «La première chose que je veux dire, c’est que j’ai besoin de m’excuser auprès du club et des supporters car on touche le fond. Et quand on touche le fond, il faut assumer ses responsabilités et elles sont toutes à moi. Il n’y a rien de plus à dire. Il faut juste les assumer», confiait, à ce titre, l’intéressé après la défaite contre le SB29. Si son bilan marquera donc tristement l’histoire de l’Olympique de Marseille, rappelons, enfin, que le technicien italien n’a pas non plus été aidé par certains éléments de contexte. Contraint par différentes absences, liées aux blessures ou au départ de nombreux internationaux à la CAN, Gattuso a souvent dû bricoler pour constituer, à ses yeux, le onze le plus compétitif. Pour autant et malgré ces circonstances atténuantes, le principal concerné n’aura pas trouvé les mots justes pour convaincre sa direction de poursuivre l’aventure à ses côtés. Sans lui, l’OM va désormais devoir sortir la tête de l’eau. Une mission rachat qui devrait donc, sauf incroyable retournement de situation, s’écrire avec l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset.