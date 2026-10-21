Premier League
Tanguy Ndombele à l’essai au Rubin Kazan
1 min.
@Maxppp
Libre depuis la fin de son contrat à l’OGC Nice, où il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu sur sa dernière saison (13 apparitions au total), Tanguy Ndombele va peut-être retrouver un nouveau club. Il est actuellement mis à l’essai par le Rubin Kazan. Le club russe a même relayé une vidéo sur son compte Instagram.
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«Le joueur est à l’essai et va suivre un cycle d’entraînement avec l’équipe, à l’issue duquel une décision sera prise concernant son avenir», est-il écrit en légende. A 29 ans, l’international (7 sélections) pourrait être le premier Français à rejouer au sein du championnat russe depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022.
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