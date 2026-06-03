Menu Rechercher
Commenter 12
Liga

Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile 2026-2027

Le Real Madrid vient d’officialiser sa nouvelle tunique domicile, pour la saison 2026-2027, avec un zeste d’originalité.

Par Aurélien Léger-Moëc
2 min.
Maillot Real MAdrid logo adidas 2026-27 @Maxppp

Il était attendu avec impatience, voilà le nouveau maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2026-2027 ! Un maillot blanc, forcément, où l’originalité se situe au niveau de la couleur des bandes sur les épaules. Car ce sera du rose pour la saison qui arrive.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé connaît donc sa prochaine tunique, et elle revêt une importance particulière. Car elle sera celle d’un nouveau départ, sous les ordres probablement de José Mourinho. Avec également de nouveaux coéquipiers, alors que la presse espagnole annonce les arrivées quasi-bouclées de Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté. En attendant la venue éventuelle de Rodri ou le possible retour de Nico Paz…

defaultAltAttribute

Un peu de vert foncé au niveau du col et des poignets

En attendant, ce nouveau maillot risque de faire réagir. « Le Real Madrid et adidas présentent le maillot de la saison 2026-2027, créé pour célébrer l’élégance et la tradition du Real Madrid. Arborant un design moderne, il intègre des éléments graphiques inspirés des joyaux de la couronne de notre blason, symbolisant l’excellence, le savoir-faire et la mentalité de vainqueur. Le maillot blanc est rehaussé de détails vert foncé au niveau du col et des poignets. De plus, les trois bandes adidas sur les épaules apparaissent en rose », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site merengue.

La suite après cette publicité
defaultAltAttribute

Alors, sera-ce un maillot apprécié des supporters ? Sera-t-il celui de la reconquête après une saison blanche marquée par d’innombrables polémiques et tensions au sein du vestiaire ? Il faudra attendre pour le savoir, mais la première pierre de la future saison 2026-2027 est posée !

defaultAltAttribute

Le nouveau maillot du Real Madrid est bientôt disponible à la vente sur la boutique FOOT.FR avec le code promo FM10

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier