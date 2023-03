Ligue Europa : matches nuls spectaculaires pour Arsenal, le Sporting CP et le derby des Union, l’AS Roma dompte la Real Sociedad

Il n’y a plus de clubs français dans la compétition après les débâcles de Rennes, Nantes et Monaco, mais la Ligue Europa ne s’arrête pas. Ce jeudi, place aux huitièmes de finale aller. Quatre matches étaient au programme à 18h45, dont un alléchant Sporting CP-Arsenal. Deux équipes joueuses qui n’ont, comme prévu, pas attendu le traditionnel round d’observation pour attaquer.

Ce sont les leaders du classement de Premier League qui ont dominé les débats dès l’entame de la rencontre avec une meilleure possession de balle. Mais c’est Pote qui aurait pu ouvrir le score sur un contre, si sa frappe enroulée avait attrapé le cadre (6e). La rencontre s’est jouée à un rythme assez plaisant et tout s’est accéléré sur une histoire de corner. William Saliba a planté la première banderille (0-1, 22e) avant qu’Inacio ne lui donne la réplique quelques instants plus tard (1-1, 34e).

Le Bayer et la Roma font le job

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et on aurait pu avoir deux buts de plus juste avant la mi-temps. À la 41e, Adan a stoppé sur sa ligne une tête de Xhaka (41e), avant que Paulinho ne soit à deux doigts de profiter d’une grosse erreur de relance de Turner pour marquer (45e+2). Au retour des vestiaires, c’est reparti aussi fort. Adan a sorti le grand jeu face à Martinelli (47e) avant d’être sauvé par ses défenseurs alors que le Brésilien filait seul au but à la 59e. Entre-temps, le SCP avait pris l’avantage pour la première fois sur une frappe de Pote renvoyée par Turner sur les pieds de Paulinho (2-1, 55e).

Pas le temps de respirer puisque huit minutes plus tard les Gunners étaient déjà revenus à hauteur sur un tir de Xhaka dévié dans ses cages par Noria (2-2, 63e). 2-2, score final, tout reste ouvert pour le match retour à Londres dans une semaine. Idem pour le derby des Union. Alors que les Belges de Saint-Gilles pensaient l’emporter sur le terrain de l’Union Berlin, un but de Michel en toute fin de match a permis aux Berlinois d’égaliser à 3-3. De leur côté, le Bayer Leverkusen et l’AS Roma ont fait le travail à domicile. Allemands et Italiens se sont respectivement imposé 2 buts à 0 contre Ferencvaros et la Real Sociedad.

