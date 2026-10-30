PSG : la réaction à chaud de Senny Mayulu, buteur contre Le Havre

Buteur contre l’OL le week-end dernier, Senny Mayulu a également participé à la belle soirée du Paris Saint-Germain face au Havre (5-1). Buteur à la 62e minute après avoir été parfaitement lancé par Achraf Hakimi, le jeune Parisien a contribué au large succès des siens. Au coup de sifflet final, il s’est montré satisfait de cette victoire, qu’il jugeait importante dans la course au titre.

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«C’était un match qu’on devait gagner pour prendre le large au classement. Je suis content d’avoir aidé l’équipe, j’ai eu les occasions pour. Le coach nous demande de respecter l’équipe, d’enfoncer encore plus le clou jusqu’à la fin du match», a-t-il conclu sur Ligue 1+.